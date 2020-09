Director deportivo de Deportes Antofagasta tras polémica suspensión del partido con Colo Colo: “No tuvimos ningún contacto con ellos”

Exactamente 24 horas después de la escandalosa suspensión del partido que debían disputar en el Estadio Monumental, Colo Colo y Deportes Antofagasta por la duodécima fecha del Campeonato nacional de fútbol profesional, el director deportivo del cuadro nortino, Víctor Oyarzún, comentó en ADN cómo sucedieron los hechos y aseguró que la molestia se mantiene con el plantel albo debido a que en ningún momento se les acercaron a explicar lo que sucedía.

En conversación con Juan Cristóbal Guarello y Víctor Cruces, el dirigente indicó que “a las 9 de la mañana me llaman, íbamos camino al estadio, Pablo Milad (presidente de la ANFP) me llama para comunicarme que había un caso positivo en Colo Colo y que el partido de parte de la subsecretaría de gobierno se tenía que suspender, de parte de gobierno decían que no se iba a poder jugar el partido”.

A esto agregó que cuando llegaron al estadio, no se les permitió el ingreso a la zona de camarines, pese a que todo estaba preparado para jugar el partido de parte de ellos. “Nosotros quedamos afuera, adentro estaban los árbitros y la gente de Colo Colo, que no se acercaron. Ningún dirigente de Colo Colo se acercó a hablar conmigo, a decirme está pasando esta situación, nada“.

El dirigente además señaló que el club está evaluando las acciones a seguir tras la inédita situación que vivieron ayer, y que la molestia continúa, especialmente porque no se tuvo en consideración a los jugadores.

“Dejamos claro en el comunicado que vamos a hacer las acciones que corresponden, esta cosa más que todo que nos den los puntos o no nos den los puntos, es la imagen del fútbol chileno, nosotros tenemos que ser los primeros en cumplir los protocolos que ellos mismos hicieron (…) Un dirigente para mí no tiene ninguna validez de que salga positivo, que por eso se suspenda un partido“, puntualizó.