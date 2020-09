Arturo Vidal despidió a Luis Suárez del Barcelona: “Como amigo te voy a extrañar mucho”

View this post on Instagram

@luissuarez9 ❤️ Como rival te respetaba, como compañero fuiste espectacular, como amigo te voy a extrañar mucho! Desde que entré al vestuario en mi primer día me hiciste sentir respetado y bienvenido. Pasando los días fuimos nos fuimos haciendo amigos y hoy siento que vamos a estar cerca toda la vida!!!❤️ Animal, te mando un abrazo enorme, ¡demuéstrale al mundo que ese Pistolero tiene balas para todos! 🔫 ⚽ Se que te va a ir muy bien porque eres muy grande. Yo voy a estar siempre alentándote desde lejos, esperando con muchas ganas el día en que nos reencontremos para darte un abrazo enorme! Te quiero hermano, toda la suerte del mundo!❤️❤️🔥🔥