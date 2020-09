Representante de Nicolás Blandi: “No puedo responder por qué no juega, pregúntenle al entrenador”

Esta noche, Colo Colo se mide ante Athletico Paranaense por la cuarta jornada del Grupo C de Copa Libertadores, con la ausencia de Esteban Paredes, quien sería reemplazado por Javier Parraguez.

En ello, el argentino Nicolás Blandi nuevamente irá a la banca en los albos, situación que no tiene explicación para el representante del trasandino: “no puedo responder por qué no juega Nicolás. Pregunte al entrenador de Colo Colo por qué no lo hace, él tiene la respuesta para eso”, comentó Pablo Sabagg al diario La Cuarta.

“Nicolás está bien físicamente, sin problemas. De ánimo, también“, complementó el representante del argentino, quien llegó desde San Lorenzo de Almagro a principios de año y por quien ByN pagó 1,2 millones de dólares.

Blandi ha jugado siente de los 14 partido de Colo Colo en la presente temporada (11 por el Torneo Nacional y 3 por Copa Libertadores), acumulando solo dos goles.