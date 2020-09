Fernando Zampedri: Siempre quiero hacer goles, ojalá se pueda repetir el miércoles

Este miércoles, Universidad Católica enfrentará a América de Cali por la Copa Libertadores, a las 21:30 horas en el estadio Pascual Guerrero.

En conferencia de prensa, Fernando Zampedri, anticipó lo que será este duelo ante el elenco colombiano que viene de caer en el último minuto contra Inter de Porto Alegre. “Se mostró un equipo con una presión muy alta, acá de local no la tuvieron, ellos vinieron a querer llevarse un punto y se llevaron mucho más. En Brasil jugó totalmente diferente, lo estuvimos viendo y analizando”.

Además, el delantero explicó cuál es el planteamiento que tendrán para enfrentar a su rival. “Nosotros vamos a tratar de hacer algo similar a lo que hicimos contra Gremio, tratar de jugar por las bandas y tratar de dañar por los costados al rival, ser profundos y alejarnos de lo fuerte que tienen ellos y encontrar los espacios”.

El argentino aseguró que uno de los objetivos que tiene el plantel de la franja es rendir tanto a nivel local como internacional. “Físicamente estamos muy bien, decidimos ir partido a partido y estamos preparados a enfrentar el miércoles por Copa Libertadores y el sábado a Everton. Obviamente todos los días hay que mejorar, pero si uno gana puede estar más tranquilo y buscar puntos de mejora, pero siempre tratando de imponer nuestro juego, era algo que veníamos tratando de hacer de estar en los dos planos de la misma forma”.

El Grupo E tiene puntero al Inter de Porto Alegre con siete puntos, segundo a Gremio con cuatro unidades, tercero América de Cali con tres, misma cantidad de puntos que Universidad Católica. Zampedri afirmó que aún se puede conseguir la clasificación.”Estamos creciendo mucho y esperamos que sigamos mejorando la idea de juego que tiene el técnico, lo estamos consiguiendo, pero nos falta mucho para llegar a lo que queremos. Tenemos que tratar de sumar, hacer un buen partido y ahí seguramente sacaremos un resultado positivo, no está terminado todavía el grupo, pensamos en sumar y tenemos una buena posibilidad después de local“.

El delantero viene de anotar en la victoria ante Gremio y fue elegido como uno de los cuatro mejores jugadores de la fecha de la Copa Libertadores. El atacante, quien lleva seis anotaciones en el campeonato y uno por el torneo internacional, afirmó que sigue buscando mejorar. “Lo que se hizo o se pudo llegar a hacer ya pasó, estamos pensando en lo que podemos hacer el miércoles, individualmente y grupalmente. Lo que no se pudo hacer se trabaja para que se pueda hacer en otro partido. Si me erré un gol o no, yo sigo trabajando para seguir creciendo, para seguir teniendo oportunidades y tratar de convertir, porque ese es mi trabajo”.

Finalmente, Zampedri afirmó que en el equipo todos quieren convertir anotaciones.”El aporte del gol para un delantero es sumamente importante, pero nosotros buscamos formas diferentes de laburar los partidos, trabajando en equipo. Tanto yo como mis compañeros queremos hacer goles, los volantes y los extremos están teniendo mucho gol también. En lo personal siempre quiero hacer goles, las situaciones están así que me quedo contento por eso, hay que seguir mejorando día a día y ojalá se pueda repetir el miércoles”, sentenció.