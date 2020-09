Ezequiel Miralles: “Veo jugar a Esteban Paredes o Chupete Suazo y me dan ganas de volver”

Esteban Paredes no se cansa de batir récords en Colo Colo, Copa Libertadores y fútbol chileno. A sus 40 años, el delantero es ejemplo de continuidad, así como lo ha demostrado también Humberto Suazo, quien a los 39 años regresó a Primera División junto a Deporte La Serena.

Precisamente ambos son ejemplos a seguir por el argentino Ezequiel Miralles. El retirado delantero trasandino que jugó en Everton y Colo Colo conversó con Las Ultimas Noticias y dijo que: “veo jugar a Esteban Paredes o Chupete Suazo y me dan ganas de volver a las canchas, pero después me acuerdo que hay que ir a entrenar”.

“Yo siempre tuve claro que me iba a retirar a los 32 o 33 años. Pude seguir, pero nunca me vi jugando hasta los 38, como lo hacen ex compañeros. Y encuentro notable que se les alargue la vida en el fútbol, pero lo mío era dedicarme a otras cosas, como la familia y mis compromisos personales”, argumentó el ariete sobre su retiro.

Respecto a su vida tras el fútbol, Miralles comentó que está dedicado al mundo empresarial y de representantes de jugadores: “hay varios acá en Bahía Blanca (lugar donde reside) que pueden llega a Primera. Y dos de ellos tienen sangre chilena, así que pronto espero estar en Chile. Con esto de la pandemia se retrasó, pero ya nos estamos moviendo con los chicos, que hay que tratar de guiarlos“, cerró.