Como un héroe: Así fue el recibimiento de Gareth Bale en su llegada a Londres

Durante esta jornada, el delantero galés Gareth Bale arribó a Londres para cerrar su fichaje por el Tottenham de José Mourinho.

Según informó AS, el jugador se reunió con el presidente del club londinense, Daniel Levy, para cerrar las operaciones y pasar las pruebas médicas con los ‘Spurs’.

Bale fue esperado y ovacionado por hinchas del Tottenham, quienes ven con emoción el retorno de uno de los mejores jugadores que ha pasado por su escuadra.

El jugador llega con una lesión tras su participación en la Liga de las Naciones de Europa con la selección de Gales.

