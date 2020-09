Dos fechas de sanción recibió Neymar tras agresión contra jugador del Olympique de Marsella

La Liga de Fútbol Profesional Francesa (LFP) sancionó con dos fechas al jugador brasileño Neymar Jr. luego de agredir al central del Olympique de Marsella, Álvaro González.

El mismo organismo anunció además una investigación en contra del defensa español tras ser acusado de emitir comentarios racistas en contra del “10” del PSG.

El mediocampista argentino del PSG, Leandro Paredes, también recibió dos fechas de sanción, su compatriota Darío Benedetto, del Marsella, uno, mientras que Ángel Di María será convocado el próximo día 23 para aclarar un posible escupitajo a González.

Neymar a través de sus redes sociales se fue con todo en contra del jugador del Olympique de Marsella, asegurando que “lo único que lamento es no haberle dado en la cara”, y manifestando que quiere ver el VAR cuando el español lo llamó “Mono hijo de puta”.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ?

— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020