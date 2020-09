Mario Salas estalló contra sus jugadores tras derrota de Alianza Lima en la liga peruana

Perdió la paciencia. El técnico chileno Mario Salas estalló en Perú luego de la derrota como local sufrida por Alianza Lima ante la Universidad Técnica de Cajamarca.

Tras el compromiso, el DT nacional sostuvo en conferencia de prensa que “hoy fue uno de los peores partidos que hemos jugado, con rendimientos individuales muy bajos, lo que generó que no hagamos un buen partido”.

En esa línea, añadió: “Lo que más molesta no es el resultado, es cómo jugamos. Sin duda que jugando así, lo más probable es que tengamos estos resultados. Alianza regaló un tiempo, no tenemos la actitud ni el compromiso que requieren mantener una idea de juego. Creo que hay muy pocas cosas positivas, habría que buscarla con mucha minuciosidad”.

Finalmente, terminó diciendo que “nuestro objetivo no puede ser el campeonato, nuestro objetivo debe ser el mejorar partido a partido. Aquí tiene que haber una mejora cualitativa en cuanto a nuestra forma e idea de juego, si no es así no vamos a poder sustentar una idea y obtener buenos resultados”