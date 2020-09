Joaquín Niemann: “Me gustaría volver a ganar títulos y volver al Tour Championship”

El entrevista con El Mercurio, Joaquín Niemann habló sobre el próximo gran desafío que se le viene: disputar el US Open en Winged Foot, el cual parte el próximo 17 de septiembre.

Al respecto, “Joaco” comenzó diciendo que “no conozco la cancha, pero me dijeron que es difícil, como casi siempre en los majors. Espero que me vaya bien. Después de eso, recién vienen unas minivacaciones de dos semanas, para volver en Las Vegas en octubre”.

Consultado sobre si se tiene confianza en dar la gran sorpresa en la Majors que se vienen, indicó: “Me gustaría hacerlo, pero cuesta porque tienen canchas muy difíciles, donde hasta los mejores del mundo hacen rondas altas porque son muy complicadas, y tienes que estar a tu cien por ciento, jugando tu mejor golf. Son canchas largas, difíciles desde el tee”, añadió.

Finalmente, el golfista nacional sostuvo que “me gustaría volver a ganar títulos y volver al Tour Championship, el que será mi meta para todas las temporadas que vengan. Estar ahí significa que hiciste las cosas muy bien, porque es difícil quedar entre los mejores 30 del año. Ojalá caigan un par de torneítos”, concluyó.