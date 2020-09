La particular reflexión de Marcelo Bielsa: “Me preocupa cuando no tengo miedo”

Tras confirmar que seguirá al mando de Leeds United tras el ascenso que logró a la Premier League, Marcelo Bielsa habló en una videoconferencia con la prensa inglesa, donde se refirió al gran desafió que se le viene y al debut que tendrá su escuadra ante el Liverpool en Anfield,

“Siempre me pongo nervioso antes de jugar, me preocupo cuando no tengo miedo“, comenzó diciendo el rosarino en la conversación, donde se encontraba al lado de su traductor.

Tras ello, confirmó lo que era un secreto a voces: su continuidad en el conjunto inglés. “Voy a trabajar el próximo año en Leeds. Ya es definitivo“, lanzó.

¿Debut ante el Liverpool? “Nosotros vamos a jugar en Anfield, pero Anfield es Anfield solo si está lleno“, añadió, refiriéndose a la pandemia por coronavirus que ha hecho que el fútbol se juegue sin público.