Hernán Caputto sobre la victoria: “Estamos contentos y nos sigue posicionando arriba”

Universidad de Chile volvió al triunfo en el torneo local, tras derrotar a Deportes Iquique por 2 goles a 0, con anotaciones de Joaquin Larrivey y Nicolás Guerra.

El técnico de los azules, Hernán Caputto, analizó la victoria ante los Dragones Celestes manifestando que, “un triunfo siempre es una alegría inmediata y uno tiene que disfrutarlo y pensar en lo que viene que es pronto, pero uno siempre trabaja para ganar, tratar de que los partidos se den como se dio este. Fue disputado desde principio a fin y siempre pensamos en los tres puntos para posicionarnos en la tabla, pese a mirar el ponderado, pero estamos concentrados en este 2020”.

“Estamos contentos por este resultado que es muy bueno y nos sigue posicionando arriba, pero también disputaremos el siguiente partido para ganarlo, con la idea nuestra de salir a buscar los partidos”, agregó el estratega.

Caputto además destacó que sus dos delanteros pudieron llegar al gol en esta nueva fecha del campeonato, ya que “lo más importante para un equipo y principalmente para los delanteros es que puedan convertir goles, a mi me pone muy contento eso, que puedan finalizar las jugadas y puedan convertir goles”.

Cuando recién comenzaba el segundo tiempo, se pudo ver que Jean Beausejour tuvo que abandonar la cancha por un tema físico, a lo que Caputto agregó que, “era un tema que se generó en el entretiempo, pero no pudo sostenerlo, un tema físico pero no de gravedad, entendiendo que también tenemos jugadores que dan recambio y no forzar”.

Los azules, quienes con la victoria alcanzaron los 19 puntos, volverán a Santiago para concentrarse en el próximo duelo, el cual será el lunes 14 de septiembre, ante Cobresal en Rancagua.