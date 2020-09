Nicolás Medina sumará su decimocuarto club tras fichar en el campeón de Andorra

View this post on Instagram

BENVINGUT NICO! 😊 L'Inter anuncia el fitxatge de Nicolás Medina, que ha acordat afegir-se al campió de Lliga i Copa 👏🏻⚽️ El davanter ha marcat 18 gols en dues temporades al futbol nacional. 'Nico' és el primer futbolista de la història de l'Inter amb experiència mundialista, ja que va obtenir el tercer lloc al Campionat del Mon Sub-20 del 2007 amb el seu país, Xile. 🇨🇱 Medina serà presentat oficialment aquesta setmana per incorporar-se als entrenaments de l'equip. Molt d'èxit, Nico! #seremmés💙🖤 #BenvingutNico