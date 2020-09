Leyenda del Inter de Milán e inminente llegada de Vidal: “Su pasado no me interesa, ahora tendrá una camiseta de otro color”

Alessandro Mazzola, ídolo del Inter de Milán, habló sobre la posible llegada de Arturo Vidal al conjunto lombardo, asegurando que confía en lo que pueda hacer el chileno en la escuadra dirigida por Antonio Conte.

Al respecto, sostuvo en el portal Fcinter1908 que “Vidal me gusta mucho. Es criticado de vez en cuando, pero siempre intenta hacer lo que los demás no piensan. Para mí, puede convivir en el mediocampo junto a Eriksen. Me gustaría verlos en los entrenamientos, son jugadores con chispa que pueden llegar a ser determinantes. Una mirada entre los dos puede ser suficiente”.

Consultado sobre el pasado del mediocampista criollo en la Juventus, aseguró que no había problemas en que el nacional se identifique con la “Vecchia Signora”.

“El pasado de Vidal no me interesa. Ahora tendrá una camiseta de otro color. Alguien como él no quiere quedar segundo, y si llega será un ejemplo para sus compañeros“, cerró.