Gualberto Jara tras nueva derrota de Colo-Colo: “Este rendimiento nos deja muy preocupados”

Gualberto Jara, entrenador de Colo-Colo analizó en conferencia de prensa la preocupante derrota de los albos ante O’Higgins de Rancagua.

El técnico del cacique confesó que el bajo nivel mostrado los dejó muy preocupados de cara a los próximos encuentros. “Este rendimiento nos deja muy preocupados. Por el resultado, por lo que mostramos. Se vio muy mal el equipo, el primer y el segundo tiempo. Caímos en la desesperación y eso nos lleva por un camino peor. Nos queda nada más que trabajar, tenemos poco tiempo”.

El paraguayo incluso recalcó que no se ven peleando por el campeonato tras los resultados obtenidos. “Acá estamos todos conscientes de que estamos en Colo-Colo y que no podemos estar en esta posición con este rendimiento. No sé si estamos a tiempo de pelear el campeonato, pero no podemos seguir con este rendimiento”.

De paso, aprovechó de expresar su intención de permanecer en el cargo. “Yo me siento con toda la fuerza, siento el respaldo de los jugadores. Es un momento en que cada uno tiene que poner lo mejor de sí para salir adelante. Nos quedan partidos muy importantes”.