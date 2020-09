Matías Dituro desechó opciones del fútbol extranjero: No era el momento, estoy feliz en Universidad Católica

Matias Dituro, arquero de Universidad Católica analizó el retorno de la competencia y aseguró que durante el periodo de pandemia habría recibido sondeos del extranjero.

En conversación con Direct TV, el argentino manifestó que le informaron de algunas opciones en el fútbol brasileño. “Sé por mi representante que hubo sondeos de Brasil, pero a mí no me llamaron. No hubo nada concreto. No era el momento, yo estoy muy feliz acá”.

Sobre el rendimiento internacional que han tenido los cruzados en las últimas temporadas, el exDeportes Antofagasta aseguró que deben mejorar. “Debemos ganar los dos partidos en casa en Copa Libertadores y buscar resultados de visita. Nuestra aspiración es avanzar a la siguiente fase. No arrancamos de la forma que queríamos, pero tenemos una oportunidad”.

Universidad Católica jugará el día miércoles a contar de las 11:00 horas ante Huachipato en el estadio Cap de Talcahuano.