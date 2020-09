Jean Meneses tras recuperarse del Covid-19: “Tuve un poco de miedo, pero por suerte ya pasó todo”

Jean Meneses fue uno de los jugadores más destacados en el último ciclo de la selección chilena durante el año pasado, debido a su buen presente en México.

El delantero tuvo que lidiar con coronavirus hace un par de semanas. En su reintegro a los partidos del León, en conversación con La Cuarta aseguró que se asustó en un principio. “Tuve un poco de miedo, pero por suerte ya pasó todo, no sé cómo me contagié, pero afortunadamente no hubo nada que lamentar. Eso sí, en los partidos me canso un poquito más, pero con el pasar de las semanas eso irá pasando”.

El formado en San Luis de Quillota expresó todo su agradecimiento a Reinaldo Rueda, quien lo llevó a ser parte de la “Roja”. “Soy muy agradecido del profe Reinando, hemos conversado muchísimo en el último tiempo, estuvo muy pendiente cuando me contagie, así que veremos qué pasará a futuro. Estar a la par de jugadores como Alexis, Vidal, Aránguiz y Medel es muy lindo, sólo queda hacer todo bien para estar en las eliminatorias e intentar llegar al mundial”.

Meneses volvió a ser titular en el último duelo del León FC, que fue victoria por 2-0 ante el Necaxa por la fecha 8 del torneo azteca.