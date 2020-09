Video porno compartido por Yaya Touré lo dejó fuera de un partido a beneficio de la Unicef

Una insólita e incomoda situación vivió y protagonizó el exvolante del Manchester City, Yaya Touré. El expupilo de Manuel Pellegrini en Inglaterra compartió un video porno en un grupo de Whatsapp y además ofreció contratar trabajadoras sexuales para sus compañeros de equipo en medio de la organización de un partido benéfico de la Unicef.

Según relató el diario The Sun, la situación generó las quejas de los organizadores del encuentro, por lo que decidieron sacar al exvolante del encuentro de caridad.

“Se compartió contenido inapropiado en un grupo privado de mensajería. El mensaje fue borrado rápidamente y se ofrecieron las disculpas correspondientes. Se conversó con el jugador involucrado, quien decidió no participar en el evento de este año”, esgrimió uno de los organizadores del partido.

Por su parte, Touré ofreció disculpas a través de Twitter: “me gustaría pedir perdón a todas las personas relacionadas con el Soccer Aid por una broma inapropiada de la cual me arrepiento profundamente. Era un chiste, sin embargo, me faltó consideración por los sentimientos de los otros participantes”, dijo.

I made an inappropriate joke that I regret deeply and want to apologise.

Please read my apology in full: pic.twitter.com/NG9CMaqFqw

— Yaya Touré (@YayaToure) September 5, 2020