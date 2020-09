Javier Parraguez y un nuevo Superclásico: “Si juego ganamos 3-1, si no juego 2-1”

La última vez que Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentaron en cancha fue a principios del 2020 en la gran final de la Copa Chile. Antes que se desatara la pandemia del Covid-19, los albos vencieron por 2-1 a los azules quedándose con el trofeo del torneo.

En dicho encuentro, Javier Parraguez fue protagonista del encuentro marcando el segundo tanto del “cacique”, situación que buscará repetir en el partido de este domingo en el Estadio Nacional: “Si juego ganamos 3-1, si no juego 2-1… Goles de Paredes y Bolados, los otros“, dijo.

Dichas declaraciones las hizo en el programa “Jugados” de Youtube: “todos los clásicos son especiales, pero éste es especial por el público y por la gente, sin gente en el estadio, el sonido ambiente que muchas veces te juega a favor o en contra dependiendo si eres visita o local. Va a ser muy raro un clásico sin gente”, esgrimió.

Sobre el futuro de Gualberto Jara, quien podría dejar el banco albo en caso de no ganarle a los azules, Parraguez aseveró que: “la idea de cada uno es no desenfocarse con lo que pasa por fuera. La gran mayoría trata de vivir el día a día, no sólo por ser el clásico”, dijo.

“Si estás en Colo Colo, todos los días se va a hablar de Colo Colo y tú tienes que enfocarte en el día a día, el partido que vas a jugar el fin de semana. No pasa sólo esta semana porque es clásico, pasa siempre. Yo no pesco lo que pasa afuera“, finalizó.