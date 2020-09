Las duras críticas de Lionel Messi hacia Bartomeu: “Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada”

Tras varios días de incertidumbre y rumores, la teleserie entre Lionel Messi y el Barcelona llegó a su fin: La “Pulga” decidió quedarse en el cuadro “Culé”.

No obstante, el jugador argentino aprovechó la instancia y disparó contra el presidente del cuadro catalán, Josep Maria Bartomeu. “Quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas“, declaró para Goal.

“Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, prosiguió Messi.

Finalmente, el trasandino agregó que “durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo“.