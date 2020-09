La decisión definitiva de Leo Messi: “Me voy a quedar en el Barcelona”

Festejan los hinchas del FC Barcelona. Después de varios días de incertidumbre, finalmente Lionel Messi confirmó que seguirá en el cuadro catalán, pese a su intención de abandonar el club tras la debacle “culé” en la UEFA Champions League.

El volante argentino finalmente sacó la voz y en conversación con el sitio Goal de España aseveró que: “jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona“, dijo.

“Después de la derrota de Lisboa (ante el Bayern) fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada“, partió comentando el delantero.

En lo mismo, confesó que efectivamente se quería ir: “le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”, indicó.

“Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo”, complementó el ariete argentino.

El mejor jugador del mundo insistió en que: “tuve posibilidad de irme del Barça muchas veces. ¿El dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento. Mejor que acá es difícil. Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas”.

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada”, aseguró Messi.