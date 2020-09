Héctor Tapia no se arriesgó con resultado para el superclásico: “Son historias apartes dentro del campeonato”

Héctor Tapia, entrenador del fútbol chileno e identificado con los colores de Colo-Colo conversó en la previa del superclásico.

En diálogo con Los Tenores, el técnico recalcó la importancia de estos duelos. “Son especiales. Me tocó dirigir a Colo-Colo en momentos que eran favoritos. Son historias apartes dentro del campeonato. Uno no puede dar un pronóstico, porque van más allá. Colo-Colo no se vio bien. Veremos si con el transcurso de los partidos irá mostrando su mejor versión”.

Sobre el plantel albo, Tapia asegura que dependerá de la directiva analizar una posible reestructuración. “Todos los equipos requieren una constante renovación. Es normal en los equipos. Colo-Colo tiene jugadores con una tremenda trayectoria. Es función del director deportivo ver cuáles son los parámetros. Ver si se piensa hacer un plantel de gente nueva o una columna vertebral de gente de experiencia”.

Por su etapa como técnico en los superclásicos, el exjugador se emocionó al recordar los buenos resultados. “Tuve la fortuna de que todos los clásicos, los ganamos. Es un privilegio poder haber vivido esa experiencia. Todos tienen su gusto especial, sus momentos dentro de lo que es la campaña, pero el que más siento y me gustó por lo emotivo fue el primer clásico, el del 2013 con gol de Felipe Flores”.

Analizando a Universidad de Chile, Tapia recalcó la tarea que ha cumplido Hernán Caputto. “Hernán le ha dado una estabilidad al equipo. La U tiene un equipo competitivo y ha logrado llegar antes del partido con un punto por encima de lo que mostró Colo-Colo en el partido pasado”.

Ante una posible chance de fichar por Coquimbo Unido, el entrenador manifestó su reconocimiento a la directiva por ser considerado. “Agradezco el interés, es un bonito estadio, ciudad y complejo. Estamos en conversaciones. Veremos sin nuestro fin se puede unir para poder trabajar juntos. Eso requiere una conversación más allá. Sino, agradecer el interés. En mi cuerpo técnico”.