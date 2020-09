Ex grandes arqueros del fútbol mundial analizaron la llegada de Claudio Bravo al Betis de Manuel Pellegrini

Con información de Alberto Jesús López

Claudio Bravo llegó hace pocos días a España para convertirse en el flamante nuevo arquero del Betis de Manuel Pellegrini, el cual será el tercer equipo por el que juegue en el país hispano, tras sus recordados pasos por la Real Sociedad y el Barcelona, donde por años fue titular en la Liga.

Pero pese a los grandes pergaminos que tiene el bicampeón de América con la Roja en su carrera, hay una parte de la afición del elenco sevillano que cuestiona la llegada del criollo, debido al poco rodaje que trae desde Inglaterra y su edad.

Por lo anterior, ADN Deportes habló con destacados ex arqueros mundiales, quienes dieron su impresión sobre el arribo de Bravo al conjunto del ingeniero.

Claudio Morel: (Ex Deportivo La Coruña)

Creo que Claudio Bravo tendría que ser titular en el Betis mas allá del poco rodaje con toda la experiencia que tiene,con toda la jerarquía yo creo que con eso lo puede compensar ,si bien es un puesto en el cual necesita continuidad pero yo creo que no va a tener inconvenientes para ser el titular del equipo ,para mi tendria que ser titular obviamente despues el entrenador decidirá en este caso Manuel decidirá pero yo creo que no es un impedimento la edad y el poco rodaje para Claudio,para nada.

Alvaro Palito Pereira: (Ex Getafe)

Por supuesto que Claudio está a la altura del Betis por algo tantos años en Europa, no me cabe ninguna duda de que está a la talla,esta al nivel de cualquier club,está en vigencia el arquero en cuanto más continuidad agarre inclusive mejor nivel va a tener y no fue tampoco que tuvo poco rodaje en el City porque si bien recuerdo Ederson estuvo mucho tiempo lesionado y él estuvo en actividad tambien asi que eso no ningún tipo de problemas,yo vi el partido(amistoso) y lo vi en buen estado y es un gran profesional.

Pedro Troglio: ( Mundialista con Argentina)

A veces es condicionante y a veces no,estamos hablado de profesionales de alto nivel y hay casos a favor y casos en contra que condicionan o no esta decisión ,hay jugadores que han tenido poco rodaje y han tenido grandes campeonatos y hay jugadores que han tenido mucho rodaje y no la han tocado, yo creo que depende mucho de la personalidad del jugador y la capacidad de preparación que tenga en el Betis de cara al torneo que va a jugar así que si se entrena bien y el cuerpo tiene memoria no va a tener ningún inconveniente de ponerse bien.Yo creo en el jugador ademas en el fútbol no se juega con el documento,o se juega bien o se juega mal.

Nery Pumpido: (Campeón del Mundo)

No creo ningún inconveniente que pueda tener Bravo para poder atajar en ningún arco del mundo, creo que tiene toda la experiencia una edad muy buena el arquero hoy en día mucho más todavia puede llegar hasta muchos años jugando sin ningún tipo de problemas y como digo yo siempre los arcos y la cancha en todo el mundo miden exactamente igual asi que problema no va a tener ninguno,al contrario va a un club con unaafición bárbara una afición muy linda y bueno desearle lo mejor pero ningún problema , tiene todas las condiciones para atajar en cualquier arco del mundo , es arquero de selección ya lo ha demostrado así que lo mejor para Bravo sin lugar a dudas que lo va a hacer muy bien.

Ricardo Boschini: (Idolo de Independiente de Avellaneda)

La verdad que Claudio Bravo para mi es un gran arquero, un arquero que creo que no tuvo muchas lesiones y 37 años es una edad muy buena para atajar porque un arquero no es lo mismo que un jugador de campo y pienso que hasta los 40 años atajar normalmente y destacarse.

Daniel Morón (Campeón de América)

Creo que es una llegada muy importante para el Betis y para Claudio Bravo también ,Claudio está en una edad todavia madura una edad en la cual puede dar mucho todavia al Betis creo que conociéndolo como profesional es un tipo que ha cuidado muy bien su físico, ha hecho una carrera brillante y bueno para aquellos que dicen que quizás su edad es avanzada yo opino lo contrario es más yo creo que en un arquero mientas más pasa el tiempo bajo los tres palos es mucho más la experiencia que gana y en el arco eso tiene un valor incalculable asi que esa es mi humilde opinión de un puesto que a veces es dificil y que siempre es más criticado que el resto pero justamente por eso tambien aquellos que son buenos resaltan por darle seguridad a ese lugar del campo que es tan importante.