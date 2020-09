Alexis Sánchez se sinceró sobre su etapa en el Manchester United: “Decían que siempre la culpa la tenía yo”

El delantero chileno Alexis Sánchez sorprendió este jueves a todos sus seguidores de Instagram, tras realizarle una autoentrevista sobre cómo realmente fue su etapa en el Manchester United, club donde no logró brillar como sí lo hizo en el Arsenal de Inglaterra.

Al respecto, comenzó diciendo que “antes tenía un acuerdo con el Manchester City, pero no se dio y me pareció tentadora la oferta del Manchester United. Los primeros días que estuve con mis compañeros fue raro y me acuerdo que en el primer entrenamiento que tuve me di cuenta de muchas cosas. Me sentí raro y le pregunté a mi representante si podía volver al Arsenal y romper el contrato, pero se pusieron a reír, aunque yo les dije que algo no me cuadraba y no me parecía bueno“.

“Pasaron los meses y seguía sintiendo la misma sensación, no éramos unidos como equipo en ese momento. Eso se reflejaba en el campo de juego y como había que culpar a alguno, me culpaban a mí, ya que decían que siempre la culpa la tenía yo. Yo igual hago una autocrítica porque me hacían jugar 10 o 20 minutos y no lo hacía de la mejor forma”, agregó el ariete nacional.

En esa línea, detalló: “La culpa siempre la tenía yo. Los periodistas o cercanos al club siempre decían que la culpa la tenía yo. Eso me molestaba mucho“.

“Un día en el club decidieron que yo no me vistiera para el partido contra el West Ham y nunca me había pasado eso como jugador. Me dolió mucho, me molestó mucho y ese día dije que no podía ser posible de pasar de ser uno de los mejores de la Premier, para que cinco meses después no te hagan jugar”, siguió relatando el criollo.

Tras ello, indicó: “Se terminó esa temporada y llegó el entrenador que es el actual del United y decidí hablar con él. Le dije que era necesario que me diera la oportunidad de irme al Inter y me dijo que no había ningún problema“.

“Ahora yo soy jugador del Inter y si bien le agradezco al Manchester United por la oportunidad, me molestó mucho que no se dieran las cosas como yo quería. El ambiente no era bueno, yo no estaba feliz, y los periodistas y ex jugadores decían que siempre la culpa la tenía yo y eso no era así”, complemento Alexis.

Finalmente, el tocopillano lanzó: “Me hubiese gustado haberle dado la alegría a los fans del United, pero en ese momento no se dieron las cosas”.