Mauro Olivi no tuvo piedad con Nicolás Castillo por polémica con Fuenzalida: “Es un vende humo”

Pasan las semanas y la polémica no termina. Hace algunos días, Nicolás Castillo inició un incendio en San Carlos de Apoquindo que ha sido difícil de apagar, esto luego de unas duras declaraciones contra el ídolo de la UC, José Pedro Fuenzalida.

Pasa que el capitán de los cruzados aseveró en términos generales que Colo Colo era el más grande de Chile, que la U tenía la mejor barra y que la UC era la mejor institución del fútbol chileno, palabras que no agradaron nada al exdelantero cruzado.

“Da igual con quién compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. Esto es católica CTM“, escribió en sus redes sociales Nicolás Castillo.

De ahí en más, prácticamente todas las opiniones fueron en defensa de Fuenzalida, las que este martes sumaron una más. Mauro Olivi, exdelantero de Colo Colo y quien coincidió con el “Chapa” en Macul defendió al ídolo de la UC lanzándose con todo en contra de Castillo: “es un vende humo”.

“El Chapa es así como es, no es un vende humo y no necesita de una declaración para que la gente lo quiera, piensa lo que es la realidad. No se equivoca, lo recontra banco en lo que dijo a morir, porque demuestra en la cancha que es hincha de Católica y lo fue toda la vida. El dice lo que es y todo el mundo sabe que es así, pero sale el otro a liquidarlo y vender humo, porque eso es vender humo“, aseveró Olivi a DaleAlbo.

En ello, Olivi agregó sobre Colo Colo y las opiniones de Fuenzalida que: “sos hincha y todo bárbaro, pero en la realidad Colo Colo es el más grande, tiene más gente, más títulos, entonces la realidad es así. Lo dijo estando en Católica y listo, lo dijo, está perfecto”, comentó.

“Lo conozco y se que no tuvo mala intención, pero fue una mala pasada, porque querían sacarle la cinta de capitán. Ahí está la hipocresía de que hay cosas que no se pueden decir”, complementó.

Al finalizar siguió defendiendo a Fuenzalida para terminar barriendo el piso con Castillo: “sé la calidad de de persona que es el Chapa y sale este otro boludo desde la loma del culo a hablar innecesariamente“, sentenció.