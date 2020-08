Presidente de la ANFP por despido de Enrique Osses: “Pensamos que era necesario un cambio de aire”

Pablo Milad, presidente de la ANFP analizó el retorno del fútbol chileno tras más de cinco meses sin actividad deportiva.

En conversación con CDF, Milad manifestó su alegría por no haber tenido complejidades en los distintos estadios de Chile. “Estamos contentos por comenzar el fútbol. Llevamos tres sin incidentes. Hubo un largo trabajo. Ha habido un gran equipo, con esto me refiero a todos los clubes que han participado. Aquí hay sacrificios económicos, deportivos. Ahora volvemos con este retorno que no han tenido incidentes”.

De todas formas, aseguró que deberán pulir detalles a medida que se vayan jugando más encuentros en el país. “Siempre van a haber detalles. Esto es inédito para el fútbol chileno. Esto ha cambiado nuestras vidas. En base a eso deberemos ir corrigiendo, mejorando. Esto debe ser seguro. Después de esta primera fecha, vamos a hacer un balance completo”.

Consultado por el despido de Enrique Osses, presidente de la comisión de árbitros de fútbol chileno, evitó entrar en mayores detalles. “No hay nada contra Enrique, ha hecho un buen trabajo. Pensamos que cumplió un ciclo en la ANFP. Pensamos que es necesario un cambio de aire, una visión diferente. Por eso que los ciclos deben durar un periodo determinado y no largos, para hacer modificaciones de ayuda y mejorar lo que es el arbitraje de Chile”.