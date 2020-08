Jorge “Kike” Acuña: “Gané mi partido más difícil que fue dejar el copete”

Por Cristián Alejandro Cavieres

Jorge Acuña fue nominado recurrente en la era de Juvenal Olmos durante su paso por la Selección Chilena, además fue campeón con Universidad Católica y tuvo un paso por el fútbol europeo en el Feyernoord de Róterdam y el RBC Roosendaal, todas esas aventuras fueron parte del curriculum de “Kike” en el fútbol.

Pero la vida paralela que llevó le costó caro al exmediocampista, así lo confesó en conversación con el programa Después Te Explico de Redgol. “Después de retirado gané mi partido más difícil que fue dejar el copete. Me costaba mucho porque me gustaba ahogar las penas, voy a cumplir dos años. Tuve una lección

súper grande de vida”.

Además, Acuña comentó los problemas económicos que sufrió. “Tuve que trabajar cortando uva, porque no tenía plata para echar bencina al auto. Aprendí, me esforcé y pude salir adelante”.

El exfutbolista reconoció que esos años en que ligó su vida con el mundo de la farándula fueron motivos para que se le cerraran las puertas, ya que no era compatible ese estilo con el de un deportista de alto rendimiento.

Consultado sobre su paso por la Universidad de Chile, el ahora técnico del equipo sub 17 de Unión San Felipe, explicó por qué no pudo triunfar. “Yo fracaso en la U porque me dediqué a salir a la joda y dejé el fútbol más de lado y cuando me quise enrielar volví a cometer un error y Arturo Salah, a quien le tengo un respeto enorme, me comunica que había sido despedido de la U”.

Ya más relajado, recordó su carrera como futbolista, Jorge Acuña catalogó a Juvenal Olmos y Miguel Ponce como los técnicos que lo marcaron y según su parecer el mejor mediocampista de contención en la actualidad es Ignacio Saavedra de Universidad Católica.

Finalmente, “Kike” tuvo palabras para la polémica entre José Pedro Fuenzalida y Nicolás Castillo. “Con respeto a la gente de Católica, el Chapa no dijo ninguna mentira, lo que no encuentro bueno es que haya salido un excompañero apuntándolo públicamente porque le echa la gente de Católica encima a quien ha ganado muchas cosas y que es el capitán. Eso de mandar mensajes por la prensa, Twitter o Instagram, no corresponde”, sentenció.