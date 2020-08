Camilo Moya y su rol en el equipo: “Me siento un poco más protagonista”

Por Cristián Alejandro Cavieres

Universidad de Chile continúa preparando su duelo frente a Palestino el domingo a las 16:00 horas, en San Carlos de Apoquindo.

Uno de los buenos valores en el último tiempo del cuadro azul ha sido Camilo Moya. El joven mediocampista de 22 años se ha adueñado del puesto en la mitad de la cancha siendo una pieza inamovible para Hernán Caputto.

Y el propio jugador lo entiende y en conferencia de prensa confesó que asume con naturalidad su papel dentro del equipo. “Yo creo que me siento un poco más protagonista, pero es por la responsabilidad que me han dado mis compañeros y el técnico. Tengo la responsabilidad de demostrar esa confianza y ellos me han ido sacando ese carácter para demostrarlo en cancha”, sostuvo el “Tractorino”.

Además, Moya lamentó las lesiones de Sebastián Galani y Jonathan Zacaria, dos elementos que no estarán en el reestreno de los azules ante los árabes. “Esto se podía venir, fue muy

raro. Esperamos la vuelta de jugadores que son súper importantes”.

El “13” del Chuncho no quiso referirse al Superclásico de la próxima semana. “Sería una falta de respeto a Palestino estar pensando en otro partido“.

Finalmente, comentó que al no haber concentraciones se irá solo al estadio y él mismo cocinará su almuerzo del próximo domingo previo al duelo frente a Palestino.