Ariel Holan sobre la UC: “Pretendo que sea un equipo agresivo y protagonista”

Universidad Católica sigue preparando el regreso a la competencia el cual será este sábado a las 18:30 horas en San Carlos de Apoquindo ante Unión Española, en un duelo que siempre promete y que tiene historia en el torneo local.

En conferencia de prensa remota, el técnico de la UC, Ariel Holan anticipó el duelo frente a los hispanos destacando la alegría de volver a competir, ya que expresó que, “estamos todos muy contentos, este primer partido es algo que todos los equipos deseábamos muchísimos, más de 5 meses donde no pudimos hacer, no solamente lo que mas nos gusta sino todo lo que mueve el andamiaje del fútbol, así que creo que tiene que ser un fin de semana de fiesta y estar muy enfocados en hacer un gran partido”.

Los Cruzados son líderes del torneo e invictos con 6 victorias y un empate, aunque de todas formas siempre hay situaciones a mejorar en una UC que, según Holan, “lo que pretendo es que sea un equipo agresivo, protagonista, que siga creando situaciones de gol, que siga teniendo un volumen de posesión importante, que siga creciendo en la prevención del contragolpe, es decir que sigamos creciendo como equipo”.

El técnico argentino sigue manejando algunas dudas para el once titular ante Unión Española, pero no esconde el gran plantel que tiene ya que “tenemos 20 titulares pero el reglamento dice que tenemos que entrar con 11, tengo 22, 20 de campo más 2 arqueros y están todos muy muy bien, han hecho un proceso muy bueno en función de la realidad con la que contó cada uno, porque estuvimos prácticamente casi 4 meses sin poder entrenar en el club. No pasa tanto por el rival si no por como estamos nosotros internamente para el primer partido de poner en cancha a los futbolistas que estén mejor preparados para este primer desafío”.

La más probable formación de Universidad Católica sería con Dituro en portería, Fuenzalida, Lanaro, Huerta y Parot en defensa, Saavedra, Aued, Pinares en el mediocampo, para dejar en ofensiva a Lezcano, Zampedri y Buonanotte o Puch.