Hernán Caputto y jugar sin público: No será normal, pero el ser humano se adapta rápido

Por Cristián Cavieres Armijo

El reestreno está a la vuelta de la esquina y la Universidad de Chile ya se alista para visitar a Palestino en San Carlos de Apoquindo este domingo a las 16 horas y durante este período el técnico Hernán Caputto ha jugado un rol fundamental, durante la cuarentena y ahora ya en los entrenamientos presenciales.

En conversación con Los Tenores, el técnico de los azules valoró este regreso a las prácticas y si bien no se hizo fútbol en amistosos, salvo entre los propios jugadores del plantel, el siente que poco a poco irán ratificando la buena condición que dice tener.

“Para estar a un nivel top competitivo será en la cuarta o quinta fecha, ahí se encuentran los altos ritmos. Pero estamos bien y el equipo se ve bien”, aseveró Caputto.

Además, enfatizó que, a pesar de la detención por la cuarentena, el equipo ya había adquirido un estilo fiel a lo que se asemeja a la historia del club y no cree que el motorcito se detuvo, sino más bien “se le puso freno de mano”.

El estratega también comunicó la triste información que se relaciona con las lesiones de Sebastián Galani y Jonathan Zacaría, “Sebastián tiene un microdesgarro, Jonathan un desgarro, probablemente serán quince días en que no contaremos con ellos, lógicamente lo que queremos es que se puedan recuperar de buena manera”, sostuvo el estratega.

En un diálogo bastante humano, el ex técnico de la Sub 17 de Chile manifestó también lo que ha generado estos tiempos de la pandemia, para él, su entorno y en lo laboral.

“Tuve posibilidad de compartir con mi familia y amigos de manera virtual, espacios que antes no se daban y creo que siempre hay un espacio. En el equipo hubo pérdidas de familiares de jugadores, de gente conocida, me quedo con el dolor del fallecimiento de Amarito (sufría leucemia). Eso te hace dar cuenta de lo que significa estos tiempos y traté de buscar mucha más cohesión con jugadores, cuerpo técnico y ser mancomunados con todas las áreas del club porque eso hace más fuerte a la institución”, aludió.

Respecto a los experimentados del plantel, específicamente Walter Montillo y Jean Beausejour, como también Matías Rodríguez y Joaquín Larrivey, Caputto comentó que “van a llegar de buena manera, en buenos ritmos y eso apura a los jóvenes y nos han dado buenas pautas en los entrenamientos”.

En otro tema y como ha sido la tónica de todos en el interior del plantel, el ex arquero no quiso referirse a la proximidad del Superclásico ante Colo Colo, una vez enfrentados al cuadro árabe, el técnico siente que “no queremos salirnos del foco de lo que es Palestino“.

Luego del partido a las seis de la tarde me preguntan y les contestaré del clásico. Siento que la historia se escribe y está para romper paradigmas”, recalcó el entrenador.

También tuvo palabras para lo que será el estadio que los azules usarán cuando sean locales, por el momento el Nacional sí será el escenario del Superclásico.

“Es un tema no menor, ya que si no nos toca jugar de local un fin de semana seguramente no estaremos en el Nacional, es por eso que hemos visto otros estadios que siempre acomodan como es Santa Laura y se verán en su debido momento. Dependerá de todos como continúe, como va la pandemia y como el gobierno vea el comportamiento nuestro”, dijo el técnico.

Relacionado a jugar sin público, más aún un equipo con tanta convocatoria como la U, Caputto señaló que “no será normal, mi primer partido por la Universidad de Chile fue sin público (N.R. 27 de enero de 2008, Universidad de Chile 2-1 Deportes Concepción, en el Estadio Monumental). Por supuesto que es medio raro, pero el ser humano se adapta rápido a las cosas y no nos pasará solamente a nosotros”.

Finalmente, reiteró que la “10” en la U es de Walter Montillo, aludiendo a las bromas que surgieron durante las últimas horas en que Lionel Messi podría venir a algún equipo nacional tras su inminente partida del Barcelona