Héctor Pinto y la salida de Johnny Herrera de la U: “No fue el trato que merecía”

Voz autorizada para hablar de la Universidad de Chile, el exDT de los azules, Héctor Pinto, se refirió a la traumática salida de Johnny Herrera desde el CDA, y fustigó la forma en que se dio la situación.

En conversación con DirecTV Sports, el “negro”, aseveró que: “la salida de Johnny Herrera no era la que esperábamos. No era lo que merecía un gran capitán como él. No fue el trato que merecía. Nos dolió a todos por todo lo que dio Herrera a la U. Es un jugador que nunca debió salir de la U“, dijo.

“Yo me la jugué para que Johnny Herrera fuera el arquero titular de la U. Fue un tremendo personaje, que me ayudó mucho porque tiene un liderazgo extraordinario”, agregó el DT.

Respecto a su presente y futuro, descartó dirigir a un equipo grande en caso de que se le presentara la oportunidad: “vengo llegando de China. No quiero dirigir un equipo de Primera División. Hoy, ni aunque venga la U o Colo Colo iría. No formó parte del proyecto que tiene hoy la U”, aseguró.

“Yo firmé en la U porque estaba al borde de la quiebra y quería ayudar. En ese torneo éramos el equipo más débil de la liguilla con la U, el ‘patito feo’, pero el cuento tenía un final feliz”, recordó Pinto sobre el título del 2004 con los azules.