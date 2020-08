Pellegrini y opción de fichar a Claudio Bravo: “No voy a hablar de nombres, pero es una posición que necesitamos reforzar”

Al mando del Betis, Manuel Pellegrini debutó con una victoria, tras vencer por 1-0 al Cádiz en un partido amistoso, con gol de Juanmi.

En conferencia de prensa, el chileno destacó el funcionamiento de su equipo en cancha. “Han sido dos semanas muy útiles de trabajo para conocer a los jugadores cara a cara. La prueba del sábado fue muy positiva, en la primera semana no tuvimos mucho tiempo porque eran los entrenamientos individuales, pero han tenido una buena respuesta. Siempre es importante ganar y no conceder goles. Me quedé conforme con la entrega de los jugadores durante el partido”.

Además, el Ingeniero afirmó que le habría gustado jugar más encuentros amistosos.“Es una pretemporada atípica, bastante corta, creo que vamos a jugar 4 amistosos. Me habría encantado tener siete partidos, pero no es posible. Tendremos que estructurar el plantel con el mes y medio que tenemos”.

Al ser consultado por la posibilidad de sumar un arquero como Claudio Bravo, Pellegrini afirmó que es una posición que quiere reforzar. “No voy a hablar de nombres propios, pero es una posición que necesitamos reforzar, hablé ya con Antonio Cordón. Joel es un portero de garantías pero necesitamos otro, Dani es muy joven, necesita más tiempo y será de ayuda en el futuro, la realidad es que necesitamos un portero y ahora estamos buscando la mejor alternativa”.

Finalmente, el Betis confirmó que Víctor Camarasa sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y que deberá pasar por el quirófano en los próximos días para operarse. El futbolista estará entre seis y siete meses fuera.