Luis Suárez y los rumores sobre que se va del Barcelona: “Si no me quieren, que hablen conmigo y no filtren mi nombre”

El delantero del Barcelona, Luis Suárez, mandó un potente mensaje a todos los medios que han señalado durante los últimos días que no estaría en los planes de Ronald Koeman para la próxima temporada en el cuadro catalán.

En conversación con El País, el uruguayo comenzó diciendo que “se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero a mí nadie me dijo que quieren prescindir de mí. Si este es el deseo del club, estaría bien que el responsable que elija hable directamente conmigo. Mejor así que filtrar si soy uno de los que quieren que salgan. Está por ver. Yo también quiero lo mejor para el club y mi idea hoy es seguir, pero si desde el club deciden que soy prescindible, no tengo inconveniente de hablar con los que deciden. ¿Koeman? Aún no he hablado con él. Si no me quieren, que hablen conmigo y no filtren mi nombre“.

Respecto a la humillante derrota del Barcelona ante el Bayern en Champions, el charrúa indicó: “Cuando se pierde como se perdió en Lisboa todos somos responsables. No sería justo señalar a solo un jugador. A veces se quiere personalizar, pero creo que nadie podrá poner en duda mi compromiso con el Barcelona. Fue un día que todo salió mal. Nos vimos superados y no supimos cómo arreglarlo”.

Finalmente, Suárez sostuvo que “siempre que cuenten conmigo yo quiero seguir aportando todo lo que pueda. Siento el apoyo de la gente desde que llegué y eso me da mucha fuerza. Aceptaría un rol de suplente, como lo acepté en toda mi carrera. La competencia siempre es buena y si el técnico considera que tengo que empezar desde el banquillo, no tengo problema con ayudar al equipo con el rol que me otorguen. Aún puedo aportar mucho a este club”.