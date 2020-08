Conte tras derrota en la final de la Europa League: “Intentaremos planificar el futuro del Inter, con o sin mí”

El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, se mostró muy afectado tras la derrota de su escuadra por 3-2 ante el Sevilla en la final de la Europa League.

En declaraciones a Sky Sport, sostuvo: “El partido fue duro y equilibrado, en la segunda parte hubo episodios que pudieron mover el partido. Tuvimos un par de jugadas a favor, luego hubo ese episodio desafortunado de Romelu y ahí se puso difícil”.

Consultado sobre un posible desencuentro con el presidente del Inter, indicó: “¿Enfrentamiento con el presidente? Ahora nos tomaremos unos días libres y luego con la cabeza fría nos encontraremos, analizaremos la temporada y un poco de todo de una manera muy tranquila, intentaremos planificar el futuro del Inter, con o sin mí. Les agradezco a todos por esta oportunidad, valió la pena“.

Finalmente, el estratego manifestó que “independientemente de todo, valió la pena para mí. Lo que no significa nada en particular, solo que agradezco al entorno al que he dado tanto de todos modos. No hay rencor, no creo que ni siquiera en la gestión tengan algún problema conmigo“, cerró.