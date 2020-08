Duelo entre campeones: Leeds United de Marcelo Bielsa conoció su fixture y debutará ante el Liverpool

El Leeds United de Marcelo Bielsa generó bastantes seguidores a lo largo del país tras su gran campaña en el ascenso del fútbol inglés.

La Premier League oficializó la calendarización de los duelos del cuadro inglés, por lo que el equipo de Bielsa ya conoció sus rivales.

El Leeds se medirá en su primer partido ante el Liverpool en un choque de campeones (el cuadro de Jurgen Klopp ganó la reciente Premier League) el 12 de septiembre en condición de visitante.

Los otros compromisos serán ante el Fulham, Sheffield United, un atractivo choque ante el Manchester City de Pep Guardiola y el Wolverhampton Wanderers.

👀 Thoughts on our first five? pic.twitter.com/olBn6jRxAg

— Leeds United (@LUFC) August 20, 2020