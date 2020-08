Thomas Rodríguez no quiere saber del Elche: “Estoy cómodo en Unión La Calera”

Thomas Rodríguez, volante de Unión La Calera e hijo del ídolo de Universidad de Chile, Leonardo Rodríguez, conversó sobre su futuro futbolístico.

En diálogo con Efecto Cementero, el exGenoa aseguró que no ha recibido ninguna oferta formal por parte del Elche, club español. “Lo que sonó de Elche, no me llegó nada concreto. Supe que había rumores y personas que se comunicaron entre sí, pero yo me dedico a entrenar a la espera que se reanude el torneo. Hice un trabajo muy bueno como todos mis compañeros, enfocados cien por ciento en La Calera”.

De todas formas, manifestó que su intención es permanecer en el equipo cementero. “Estoy muy cómodo en el club y no me gusta pensar en cosas que no son, te desenfocan. Quiero seguir en La Calera lo que me resta del contrato”.

Rodríguez llegó al club durante el 2018 y ha demostrado un alto nivel en la competencia, siendo clave en el club de la quinta región.