“Trovador del Gol”: Me dijeron que me volviera a Paraguay, porque en Chile entre mil relatores iba a ser el mil uno

Por Carlos Madariaga

“Felicidad, alegría por esta posibilidad de que el fútbol esté a la vuelta de la esquina. Nos hace falta”. Esta frase resume el sentir de gran parte de los que rodean este deporte, luego que durante esta jornada se anunciara el regreso del campeonato chileno. El dueño de estas palabras es uno que vive de expresar sentimientos a través del relato deportivo en ADN, se trata de Alberto Jesús López.

El “Trovador del Gol” analizó en los “Tenores Puertas Adentro” el retorno de la actividad futbolística en nuestro país, situación a la que los narradores deportivos también tendrán que adaptarse dadas las restricciones de acceso a los estadios.”Vamos a ver los formatos, si vamos a estar en los estadios o en los estudios, pero la gente lo entiende, porque lo que agradece es que más allá que lo haga en el estudio es el empeño y la pasión que uno le pone al relato. Incluso, de Flamengo me agradece hasta el día de hoy el relato de la final de la Copa Libertadores, en español, pero lo hice con tanta pasión que le llegó a la fibra al torcedor del club“.

Alberto Jesús López confesó que no ha dejado de relatar durante la pandemia y sigue en perfecta forma para el reinicio del torneo.”Relaté partidos de taca taca. He hecho mucho fútbol virtual con fútbol, con amigos, en Grítalo América. He relatado de todo, pero me hacía falta relatar el campeonato chileno. Me tocó Champions, pero se extraña“.

Nuestro narrador también tuvo palabras sobre el VAR.”Es una situación que a medida que va relatando los partidos y va conviviendo más con el VAR uno se va acostumbrando. Me tocó la primera vez en la Copa Confederaciones y fue durísimo. El segundo grito no es con la misma intensidad pero quedaste con la garganta media jodida tras colocar toda la emoción en el gol… fue complicado. Ayuda, pero tendrían que tratar de subsanar el tema de tanta espera, que puede enfriar el partido”.

Alberto López nació en Chile pero vivió toda su infancia en Paraguay, el “Trovador” aún recuerda cuando de regreso a nuestro país a los 23 años, buscó hacerse un nombre en el periodismo deportivo chileno. “A mi me costó mucho acá. En Paraguay me metí a un casting de locutores. Hacía locución comercial en pantalla, pero al llegar acá mi sueño era relatar fútbol. Le escribí una carta a un comentarista muy conocido. No recibí ninguna respuesta. Después fui a la radio con mi mamá y el periodista me dijo, sin anestesia, que cometí un error enorme al venir a Chile. Que detrás de mí habían mil y que yo era el 1.001. Que si pudiera, me volviera a Paraguay. Esa frase fue una fuente de inspiración para seguir persiguiendo mi sueño”.

Por ahora, el “Trovador del Gol” cuenta las horas para volver a relatar a los clubes nacionales, atareado con las labores hogareñas. “Me encanta estar con mi hijo. Me encanta cocinar, me gusta hacer las camas, limpiar la casa. Uno se va perfeccionando en el tema. No me gustaba limpiar el baño, pero hoy lo hago sin problema”, cerró en la conversación con Aldo Schiapacasse.