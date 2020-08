Mauricio Isla y los elogios de Rueda: “Te da mucha más fuerza para entregar mucho más”

Por Carlos Madariaga.

Mauricio Isla no quiere dar pistas de su futuro. Pese a lo inminente que asoma su llegada al vigente campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, el lateral nacional compartió con otros deportistas en un evento organizado por Nike, pero no quiso responder ante la opción de jugar por primera vez profesionalmente en Sudamérica.

En cambio, sí se refirió a los conceptos que tuvo Reinaldo Rueda para su desempeño en la Roja. “Uno se siente bien con esas palabras. Te da mucha más fuerza para entregar mucho más a la selección. He tratado de trabajar para ser un jugador regular. Nuestra generación tiene un grupo que claramente es extraordinario, con jugadores muy importantes. He tratado de conquistar a los entrenadores que han pasado por la selección. Hasta hoy, me siento muy feliz por lo que he logrado en la selección”, aseguró el Huaso.

Sea donde sea, el formado en Universidad Católica aguarda por el regreso del fútbol, aunque apuntó a lo difícil que será jugar sin gente en las tribunas. “Me tocó jugar los últimos dos partidos en el Fenerbahce sin público. Es otra emoción, vas mucho más concentrado con gente. Sin público te tienes que concentrar mucho más, se escucha al compañero y lo que dice el rival. No es el fútbol que a uno le gusta“.

En la conversación, Isla compartió con Paulo Díaz, quien también se manifestó en lo complejo de afrontar el regreso a las canchas con tribunas vacías. “Uno trabaja para los partidos. Estoy más tranquilo ahora que volvimos a entrenar. Estando en casa no se podía hacer nada. No poder compartir la pelota con tus compañeros es algo raro para uno, que está siempre con 30 personas. Uno tiene ansiedad de volver a jugar un partido por los puntos. Uno viendo la Champions se da cuenta que no es lo mismo. Espero que vuelva pronto el público”.

El defensor de River Plate, que hoy sufrió una distensión muscular en el gemelo derecho, valoró la importancia de Marcelo Gallardo en su adaptación al cuadro millonario. “Para todo futbolista es complicado. Cuando salí de Chile me costó demasiado, lloraba casi todas las noches en un principio porque no me salían las cosas como querían. Que el técnico te de confianza, que en algún minuto va a resultar, fue fundamental para mi. Se lo agradezco a todas las personas que estuvieron conmigo en los momentos más dificiles”, apuntó el formado en Palestino.

Meses complejos para el jugador tras quedar confinado sin su familia en Buenos Aires en medio de la pandemia y que tuvieron particularidades al volver a Chile. “Mi hijo al llegar no me reconocía. Me vio y se puso a llorar. Tuve que esperar un día más para que me empezara a dar un poco más de bola“, confesó el ex San Lorenzo.