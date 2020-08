“Pipita” Higuaín lanza mensaje a todos sus compatriotas por críticas: “Me van a valorar más con el tiempo”

El delantero argentino Gonzalo Higuaín se sinceró en una entrevista con Fox Sports, respecto a las constantes críticas que ha recibido en su país por los goles que ha fallado con la selección. Le critican haber errado en la final ante Alemania en el Mundial de Brasil, y en las dos Copas Américas perdidas frente a Chile, en 2015 y 2016.

“Sí, siento que me respetan más afuera. Con el tiempo me van a valorar más por lo que hice. Va a sonar feo, cuando la gente se muere… Cuando pase el tiempo y vean que fui uno de los que más goles hice en los Mundiales, que ayudé a clasificar a Brasil 2014, eso se va a valorar con el tiempo. Eso me deja tranquilo, me enorgullece. Es más el amor que el rechazo”, comenzó diciendo.

En esa línea, recordó que eligió a Argentina por sobre Francia: “No me arrepiento, lo volvería a hacer una y mil veces. Es lo que elegí, lo que me mandó mi corazón. En la Selección no se gana plata, y yo logré más de lo esperado”.

Respecto a Lionel Messi, Higuaín indicó: “Si lográs entender a Leo, te deja tres mano a mano por partido. Con Messi hice una gran sociedad en la Selección. Debo ser una de las parejas que más goles metió con Leo. En mis goles, la mayoría participó él y en muchos de los de él participé yo”.

Finalmente, se refirió al futuro del astro del Barcelona. “No sé qué puede estar pensando Leo. Una situación dramática, difícil en el Barcelona. Sólo él puedo responder qué es lo mejor para su futuro. Ojalá resuelva lo que sea mejor para él. Elegir lo que uno siente que le va a hacer feliz, no lo que al otro le va a hacer feliz”, cerró.