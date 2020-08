Minguella analiza la crisis del Barcelona: “Vidal ha hecho un trabajo muy digno, puede estar un par de años más en el club”

José María Minguella es palabra autorizada para hablar del Fútbol Club Barcelona. Y es que no sólo lleva 70 años como socio, sino que además ha sido ayudante de campo de Rinus Michels por 4 años, asesor de la directiva y hasta traductor en la tienda culé. También fue parte de importantes fichajes para los blaugrana, cracks de la talla de Diego Maradona, Hristo Stoichkov y Romario. Pero Mingella estuvo en la mesa cuando se cerró el trato y se logró la firma nada menos que de Lionel Messi.

Su opinión pesa y se escucha, hoy en su rol de comentarista radial y escrito, en medios catalanes. Por lo mismo, hoy conversó con los Tenores Puertas Adentro sobre la actual crisis del Barcelona, de la humillante eliminación ante el Bayern Munich y sobre el presente de Arturo Vidal.

“El club está en una situación complicada. Ojalá pueda levantarse de esta caída, pero ya son muchos años en que se equivocaron en cuanto a fichajes, con una plantilla que consiguió éxitos, pero que hoy es muy veterana”, dice de entrada. Y agrega que el problema gatilla una etapa terminal. “Es el final de un ciclo presidencial, ad portas de las elecciones. Y también es el final de un ciclo deportivo, que ha terminado de una forma lamentable. Todo era muy evidente, salvo para los directivos. Se veía venir, con fichajes con costos muy fuera de lo normal, encareciendo la plantilla, por ejemplo al pagar 160 millones de euros por Coutinho, 140 por Dembelé, 130 por Griezmann, jugadores que además no han dado resultados”.

Sobre la salida de Quique Setién de la banca culé, el nacido en Guimerá espera que su sucesor no sea “un parche, como hicieron unos meses atrás”. Y tiene un candidato: “Parece que será Ronald Koeman, un hombre de la casa, autor del recordado gol de la final de la Champions en 1992, un tipo muy querido aquí. Él tendrá mucho trabajo, al igual que el nuevo presidente, pues quien resulte electo tendrá que luchar con una deuda importante, una plantilla veterana y altísimas expectativas de los hinchas y socios del Barcelona”.

Respecto de la paliza con el el Bayern Munich sacó de carrera al Barcelona de Champions League, Minguella la calificó como “humillante, porque teniendo a Messi, que es un jugador de primer nivel mundial, más otros muy buenos jugadores, puedes perder, pero que te metan 8 goles es algo que no se da en el fútbol. Que te hagan 8 y te puedan meter 4 ó 5 más, demuestra la diferencia entre un equipo y el otro. El Bayern fue un equipo físico, con ganas de ganar. Y Barcelona, un grupo de jugadores sin fuerza, que se fueron cayendo y menos mal que el partido sólo duró 90 minutos”, lamentó el fundador de revistas como Sport y don Balón.

El recambio: ¿Seguirán vidal y Messi?

El ex representante de jugadores también habló sobre el futuro inmediato de Lionel Messi, quien tiene un año más de contrato, con una cláusula que establece que desde el 1 de enero puede decidir si seguirá o partirá a otro club. “Tengo la seguridad que va a cumplir este año de contrato y, después, dependerá mucho de lo que pase de aquí a enero, el giro que tome el equipo, la plantilla, las posibilidades que le dé el club, para que quiera quedarse. Pero él y su familia han hecho su vida en Barcelona y es un tipo que no tiene ninguna necesidad económica, entonces puede decidir tranquilamente y si ve que el proyecto vuelve a empezar bien, no tengo dudas que se quedará. En consecuencia, está en las manos de la directiva del Barcelona que Leo siga en el club”, sostiene Minguella.

“¿Vidal? Es jugador del club y creo que puede seguir perfectamente. Aunque la plantilla sea veterana, tampoco están las condiciones para cambiar a todos los jugadores, especialmente a aquellos que tienen contrato, como Vidal, Suárez, Busquets, Piqué, Rakitic o Messi. No los puedes echar, porque representaría costos imposibles de asumir. Es una planilla muy complicada. Y creo que Arturo Vidal ha hecho un trabajo muy digno, muy entregado, muy físico, en su estilo. Y puede estar tranquilamente un par de años más en el plantel. No creo que el principal problema del grupo sea él, de ninguna manera”, recalcó.

“Serrat está muy dolido”

José María Minguella escribió un libro, “Minguella Leaks”, junto a Francesc Aguilar, en el que por ejemplo recuerda sus años como ayudante de Rinus Michels o las veces que un reconocido hincha blaugrana como Joan Manuel Serrat lo ha llamado para hablar del club. Conversaciones que también se dieron por estos días. “Serrat está muy dolido con todo esto. Es muy barcelonista. Hablamos siempre del club y me dice que limpie todo esto jaja. Es muy culé, tanto que hizo aquella canción que aún se canta y que ha marcado Cataluña, que es un homenaje al equipo de los años ’50. Él es del Barcelona, de toda la vida, y por eso el actual momento le sabe muy mal”, desclasificó sobre el reconocido cantante catalán.