Fourniel sobre el futuro de Bravo: “A esa edad no puede ir a hacer banca, con la trayectoria que tiene”

Durante estos días se habla del inminente arribo de Claudio Bravo al Real Betis de Manuel Pellegrini, una nueva estación en la carrera del portero chileno que sumará otro club de Europa a su carrera, a los 37 años.

Una voz autorizada en el arco nacional así como también en la formación de porteros, es el ex guardatubos de Cobreloa, Eduardo Fourniel, quién conversó con Aldo Schiappacasse en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”.

Al ser consultado sobre el futuro de Claudio Bravo, Fourniel manifestó que “yo creo que a esa edad no puede ir a hacer banca, con la trayectoria que él tiene. Ir a un club, si lo llevan a la banca, yo en lo personal no lo haría, con el respeto que me merece, tiene que ir a jugar, a una parte que vaya a jugar, si ya la tiene hecha, ha estado en grandes clubes”.

Como entrenador de arqueros, trabajó mucho tiempo con Nelson Acosta y también en varios clubes del fútbol chileno, por lo mismo realizó un análisis del futuro del arco nacional, comentando que “si tú miras, analizas bien, equipo por equipo, cuesta, yo llevo como 20 años trabajando como preparador de arquero y veo poca salida de arquero. No se ve alguien que tú digas ‘este está listo para ser el sucesor de Bravo o de Rojas’, pero no se ve, estamos lejos, hay poca importancia en el trabajo de inferiores en Chile”.

“El Loco” como le apodaban, recordó su gran carrera como jugador, la cual Deportes Concepción, Universidad de Chile, Fernández Vial, Cobreloa, Aviación, entre otros. En este último precisamente fue donde comenzó su carrera profesional, la cual partió de una manera muy especial: “Por esas cosas de la vida me gustaban los militares, no sé y tomé la decisión de irme a Aviación y viví 5 años en un recinto militar, en esos tiempos que era muy duro, el golpe fue el ’73 y yo llegué a fines del ’74, los primeros días del año ’75, que estaba muy nuevo eso y esos 5 años viví al interior del recinto militar que me sirvió mucho en la vida”.

Ya en los años ’80 llegó a Cobreloa, club con el cual logró su mayor identificación, pero su arribo no estuvo ajeno de particularidades: “A Lisandro Fernández, gerente de Aviación le dije ‘si tú no me vendes yo me devuelvo a Talca, al campo a trabajar, así que déjame esta oportunidad’ y por ahí me vendieron y me fui y llegué a un club de mucho cariño, mucho respeto, ese Cobreloa que recuerdo mucho (…) Ahí en Cobreloa hice muchos campeonatos, nadie nos ganaba, tuve la suerte de ir a la selección chilena (…) una carrera de casi 20 años, bien”.

Repasa la entrevista completa a Eduardo Fourniel, en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”.