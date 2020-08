Piqué: “Vergüenza es la palabra, no se puede competir así”

Siguen las repercusiones en el mundo del fútbol tras la histórica derrota del Barcelona ante el Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League.

Uno de los referentes del cuadro culé, el defensor central Gerard Piqué, tuvo una dura autocritica por lo realizado en Portugal: “Ha sido un partido horrible, una sensación nefasta. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así”.

Pero el análisis del ex jugador del Manchester United no quedó ahí, ya que deslizó una posible salida del cuadro catalán, “nadie es imprescindible y soy el primero que me ofrezco si tiene que venir sangre nueva, soy el primero en dejarlo porque creo que ahora sí hemos tocado fondo”.

El zaguero de 33 años fue titular y ha sido criticado el último tiempo por su bajo rendimiento, sobre todo en la reanudación del fútbol tras el receso por el Coronavirus, de todas formas apunta a cambios profundos en el cuadro culé tras esta eliminación: “No es la primera la segunda o la tercera vez que pasa, es muy duro. Espero que sirva de algo y debemos reflexionar todos. El club necesita cambios y no hablo del entrenador ni de los jugadores, creo que estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo”.

Sin duda que esta derrota del Barcelona quedará en la historia del cuadro español, que con Messi en el plantel no pudo evitar una goleada por 8 a 2 en Champions League.