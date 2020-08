Hernán Caputto sobre elogios de Rueda a Pablo Aránguiz: “Me pone muy contento esas palabras de Don Reinaldo”

Este sábado, Universidad de Chile nuevamente realizará una práctica formal de fútbol a la espera que la ANFP ratifique la fecha de inicio del campeonato.

En la conferencia de prensa del entrenador Hernán Caputto se tocaron diversos temas, uno de ellos relacionado con las declaraciones del DT de la Selección Chilena, Reinaldo Rueda, quien proyectó a Pablo Aránguiz como el sucesor de Jorge Valdivia.

Sobre esto, el estratega de la “U” confesó que el futbolista tiene que tomarlo con calma y seguir por el mismo camino. “Algo de eso conversamos en el entrenamiento. Pablo es un jugador joven y también maduro, tiene cuenta que cada uno de sus pasos va construyendo su futuro”, comenzó diciendo.

“Somos responsables de que entienda que es una posibilidad de ser jugador de la selección y la tiene que aprovechar. Me pone contento esas palabras de Don Reinaldo, creo que a él le da felicidad lo que hace. Con su corta edad pero madurez, iremos viendo que aproveche ese comentario de nuestro seleccionador”, afirmó el entrenador.

Además, el exarquero también comentó la posibilidad que Jean Beausejour regrese a la Roja.”Es un jugador que el mismo don Reinaldo lo ha comentado, que le ha costado reemplazarlo, independiente de eso, Bose tiene tiene la capacidad para ser seleccionado, lo ha sido durante mucho tiempo y muy exitosamente. Ahí tendrá Don Reinaldo la decisión”.

Otro de los temas que se le consultaron al entrenador fue el lugar donde se desempeñarán de local. Según el listado que entregaron desde Estadio Seguro, el Estadio Nacional quedó con disponibilidad restringida.

Caputto aseguró que donde se sienten más cómodos es en el recinto de Ñuñoa.”Todavía no está claramente decidido el tema de los juegos de local, después nos adaptaremos independiente del lugar donde tengamos que jugar. Debido a lo que está viendo protocolarmente toda el área de salud, independiente de los lugares hay que estar preparados para jugar. Nuestro lugar de local siempre ha sido el Nacional y esperamos pueda serlo“.

La buena noticia es que en el Nacional podrían jugar el superclásico ante Colo Colo de manera extraordinaria. El DT destacó esa situación. “Siempre es importante el lugar donde hacemos de local, que es el Estadio Nacional. Esperamos que así sea, por lo que sé así va a ser. Poder estar en el vestuario que nosotros habituamos y todo lo que se manifiesta antes de un partido, es siempre más grato para todos y claro que es importante“.

El plan B de los azules es ocupar el Estadio Santa Laura. El estratega no vio con malos ojos esta posibilidad. “Me tocó como jugador estar en ese estadio y lograr cosas importantes, con Unión Española y con Universidad de Chile. Nos acomoda, pero nos gustaría, por supuesto la localía poder jugar en el Nacional. Si tuviésemos que adaptarnos es un estadio que no tenemos inconveniente. Santa Laura es un estadio que ocupó y ocupa mucho Universidad de Chile cuando no jugamos en el Nacional”.

Finalmente, Caputto lamentó aún no tener una fecha clara para el reinicio del campeonato.”Tener una fecha clara con seguridad hace planificar más fino un partido. Todos estamos esperando que empiece el torneo. La planificación siempre es mejor con una fecha clara. Estas fechas han ido cambiando y hemos tratado de adecuarnos para estar preparados el día que comience el fútbol“, sentenció.