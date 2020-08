Mayne-Nicholls sobre el retorno del fútbol: “El 21 de agosto lo veo más complejo, pero el 28 lo veo con más seguridad”

Por Cristián Ávila Soto

Harold Mayne-Nicholls participó en una reunión con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, donde se analizó el escenario sobre el retorno del fútbol chileno. Las fechas que se manejan son: El fin de semana del 21 de agosto o el 28 de ese mes como plazo alternativo.

El vicepresidente de Blanco y Negro,conversó con Radio La Popular, donde dio detalles de esta junta.”Tuvimos una reunión con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y estuvo presente la Ministra y el Subsecretario del deporte. Deberíamos haber sido al menos un dirigente por club“.

Además, Mayne-Nicholls aseguró que el llamado es todavía no anunciar una fecha para la vuelta del campeonato.”La Ministra fue bien clara en que todavía no podemos poner una fecha porque nos encontramos que nadie tiene claridad absoluta y no podemos correr ningún riesgo, pero que estaba optimista. Y si bien la fecha original era partir de este viernes 14 de agosto ya es imposible, porque habría que haber sacado la programación”.

Finalmente, el vicepresidente de Blanco y Negro dio su opinión sobre cuándo podría retornar el fútbol.”Habrá que evaluar los recintos, ya están permitiendo hacer partido amistosos, que en agosto vamos a estar jugando. El 21 lo veo complejo, pero el 28 lo veo con más seguridad. Vamos a ver si se da porque se echa de menos”, sentenció.