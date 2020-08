Agarró cariño: Pablo Aránguiz insistió que quiere quedarse en la Universidad de Chile

Cuando se posicionaba a consolidarse como la gran figura de la Universidad de Chile en la presente temporada, la pandemia del Covid-19 hizo lo suyo y detuvo todo el envión que estaba mostrando.

Fue lo que le sucedió a Pablo Aránguiz en la U. El delantero se estaba consolidando como el mejor jugador del plantel en temporada, hasta que el coronavirus tiró todo al suelo “en lo personal, lo he dicho en otras entrevistas, me gustaría quedarme. Sé que depende de mí, tengo que hacer las cosas bien. La U tiene la primera opción, y en lo personal me quiero quedar“, comentó en conversación con ESPN.

El delantero está a préstamo en los azules proveniente del FC Dallas de la MLS, dueño de su pase. En caso de que los azules quieran retener al ariete, deberán negociar nuevamente con los norteamericanos.

Respecto al retorno del fútbol, Aráguiz aseveró que “se nos hizo difícil volver, empezaron los dolores musculares, nos sentíamos lentos, menos buenos de lo habitual. No es lo mismo entrenar a full como lo hacíamos. No es lo mismo estar parados dos o tres semanas, como pasa en las vacaciones, a estar cuatro meses“, cerró.