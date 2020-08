La terrible golpiza que un exseleccionado ruso le dio a un árbitro luego que lo expulsara

Una increíble situación se vivió durante un duelo amistoso en Rusia, debido a que Roman Shirókov, que es exseleccionado de aquel país, le dio una tremenda golpiza al árbitro del cotejo, Nikita Danchenko, luego que lo expulsara, dándole patadas y puñetazos cuando ya estaba en el suelo.

Tras ello, el juez sostuvo que “pasé de cuatro a cuatro horas y media en el hospital, luego otros 15-20 minutos en la sala de emergencias. Me pusieron puntos por todas partes, me hicieron un montón de exámenes. Y lo más importante, todo parece ir bien para mí. Lo que no te mata te hace más fuerte, como dicen. Por eso, seguimos yendo más allá y seguimos trabajando. Quiero agradecer a todos por las palabras de apoyo, este es un momento difícil para mí y mis seres queridos”.

El comentarista del cotejo tampoco se quedó atrás e indicó: “Hubo un episodio ordinario, la disputa de Roman con el árbitro, y luego comenzó la golpiza. Esto es inaceptable, repugnante y terrible. Es un comportamiento muy extraño. Mucha gente lo vio en vivo, todo esto desde un millón de ángulos. Y esto es de personas con las que somos completamente amigos”, expresó.