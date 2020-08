Borgetti y su recuerdo de Bielsa: “Juro que me daba miedo entrenar con él”

El histórico goleador mexicano, Jared Borgetti, sorprendió al hablar del técnico Marcelo Bielsa durante una conversación por un Live de Instagram con Soy Deporte, recordando sus encuentros con el DT.

Al respecto, comenzó diciendo que “siento un privilegio muy grande que Bielsa me haya hecho debutar, porque me enseñó no solamente a disfrutar el fútbol, sino también a verlo con otros ojos. Me enseñó a analizarlo y a entender por qué un equipo puede ser mejor que otro”.

“En esa primera etapa en Atlas Bielsa nos entregaba videos de partidos de fútbol en VHS para que nosotros después en unas hojitas de canchas de fútbol pongamos las alineaciones y los movimientos que hacían los jugadores y todas las cuestiones tácticas. ¡Nos hacía explicar todo! Eso me ayudó mucho a ver mejor el fútbol“, añadió.

En esa línea, Borgetti agregó que “Llegar a Primera y que mi primer DT haya sido Bielsa, con todas sus exigencias… Juro que me daba miedo entrenar con él, porque lo que exigía, para un joven era muy duro y nunca lo dejabas conforme. Era complicado porque no sabías si lo estabas haciendo bien o qué estaba haciendo mal. Por ahí hacías todo bien y en una que te equivocabas parecía que habías hecho todo mal. Uno tiene que aprender a saber callarse, mejor dicho saber qué momento debe hablar”.

Finalmente, manifestó que Bielsa “llegaba con todos los pelos parados y despeinado. El aspecto a él no le vale. Y resulta que al día siguiente, aparecía rapado y pelado. Le preguntamos: ‘¿qué le pasó profe?’. ‘Nada, me cansé’, respondía”.