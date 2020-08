Hope Solo: “Endler es una de las porteras más entretenidas”

Las grandes actuaciones de Christiane Endler durante los últimos años en Europa, ha hecho que varias futbolistas la llenen de elogios. Es el caso de Hope Solo, golera que obtuvo el campeonato del mundo junto a Estados Unidos.

Tras el partido entre el PSG y el Lyon, donde Endler atajó y falló un penal en la definición, la meta norteamericana tuvo un particular halago para la nacional en su cuenta de Twitter.

“Endler es una de las porteras más entretenidas jugando el juego ahora mismo”, fueron las palabras de la también ganadora del doble oro olímpico.

Como se aprecia, la capitana de la Roja femenina una vez más captó la atención mundial.

Endler is one of the most entertaining keepers playing the game right now https://t.co/bWUNqvfRhU

— Hope Solo (@hopesolo) August 10, 2020