Mauricio Pinilla y la U: Ponen a personas que no están capacitadas para manejar cargos de nivel

Tras las declaraciones de Johnny Herrera en las cuales dijo que “sin estallido social, sin pandemia y si no hubiesen llegado un par de chantas el seguiría en la U”, otro ex elemento azul también aportó lo suyo.

Se trata del actual delantero de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla quien, a pesar de su momento actual, siempre tiene reacciones cuando de los azules se trata.

En conversación con el portal deportivo En Cancha, “Pinigol” reforzó algunas ideas entregadas por el ex capitán azul, sobre todo a nivel dirigencial y más aún por lo que vivió en su polémica salida del CDA. Situaciones dirigenciales, puestos designados y decisiones, el ex Atalanta fue drástico y dijo que “ha habido personas que han puesto en lugares donde no han tenido nada qué hacer y entonces eso produce este tipo de consecuencias”, indicó el goleador.

Pinilla agregó que él trabajó con dirigentes que en su momento tenían otras intenciones y otros temas personales que provocaron un desgaste en él y que los errores en la concesionaria continúan. “Ponen a personas, lamentablemente que no están capacitadas para manejar cargos de ese nivel de la institución”.

Consultado sobre la labor de Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, Pinilla si bien no los nombró, resaltó que “la figura del gerente deportivo, no existe en Chile. No tienen la potestad de tomar decisiones, todo pasa por un directorio. Lo tiene Colo Colo, lo tiene la Católica, la U casi nada. No es un cargo que hoy en día tenga fuerza”.

Por último, comentó del buen momento futbolístico de Alexis Sánchez en el Inter, pero como hincha azul manifestó su deseo de verlo en La Cisterna. “Es un jugador desequilibrante, más encima es hincha de la U. Sería maravilloso verlo vestir la camiseta”, finalizó el oriundo de San miguel.