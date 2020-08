Johnny Herrera: Si no fuera por el estallido, la pandemia y un par de chantas seguiría jugando en la “U”

Por Cristián Alejandro Cavieres

Johnny Herrera volvió a comentar el presente de Universidad de Chile y también recordó su salida del elenco azul.

El actual arquero de Everton, en conversación con el programa “Siempre Pasa Algo”, comentó la llegada de Cristián Aubert a la presidencia de Azul Azul, a quien consideró como su amigo. “Ojalá lo dejen trabajar. Si hay muchas manos se echa a perder todo. Le deseo lo mejor, si va a estar ahí que tomes las decisiones él. Tiene experiencia, fue gerente y administró el club en la época más exitosa“.

Además, el guardameta afirmó que aún mantiene el cariño al elenco azul. “Yo voy a ser un eterno agradecido del club, llegué a los 13 años, tuve un paso muy exitoso, de alguna forma soy el futbolista con más campeonatos en la historia del club, con más partidos también”.

Herrera nuevamente recordó su salida de la “U”.“Si no fuera por el estallido, la pandemia y un par de chantas que llegaron a la U, seguiría jugando ahí, pero ya estamos en Everton, feliz “.

El actual arquero ruletero, entregó su versión sobre el por qué nunca fue convocado por Marcelo Bielsa. “Me confirmaron que me catalogaron de conflictivo en la selección. En ese tiempo él llevó a todos los arqueros del fútbol chileno. Jugó Peric, Veloso, Miguel Pinto, Prieto, Marín, Garcés, Bravo. En teoría el que era el reemplazante natural de la selección, que era yo, no jugó”. .

Sin nombrarlo, pero Herrera apuntó los dardos al preparador de arqueros de esa época en la Roja, Daniel Morón. “Un personaje que ahora es técnico me confirmó que el preparador no me quería por A, B o C motivo, en fin. Si un técnico no te quiere llamar, no te llama y punto, pero igual es raro que te enjuicien de una forma sin conocerte“, sentenció.