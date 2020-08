Gualberto Jara descartó conflicto entre jugadores de Colo-Colo: Ellos me demuestran lo contrario

Colo-Colo vive días turbulentos en el Monumental, luego de la división que se provocó en el plantel, tras el acuerdo del millonario pago a seis jugadores por contrato de derecho de imagen. El camarín está quebrado y parte del plantel entre ellos Julio Barroso encaró fundamentalmente al argentino Pablo Mouche, quien es parte de los futbolistas que recibirán el pago, por negarse a la idea de Esteban Paredes de repartir los 550 millones a todo el equipo.

Sin embargo, el técnico de Colo-Colo, Gualberto Jara no se da por enterado y descarta distanciamiento en el plantel. “Me están demostrando lo contrario, vienen a entrenar con muchas ganas, avanzando el trabajo táctico”, comentó el paraguayo.

En ese sentido, puntualizó que “no puedo participar del tema (conflicto) que involucra a los dirigentes con jugadores. Se notan unidos por los objetivos deportivos, he notado unidad dentro del plantel y trabajamos muy bien para llegar bien al campeonato se vuelta”.

“He notado predisposición de los futbolistas. Me preocupa el rendimiento, el compromiso de los jugadores dentro de la cancha, hay una entrega, unas ganas terribles de competir, pido que no insistan en las mismas preguntas, si notara otra predisposición me preocuparía, pero no lo he notado” agregó el entrenador albo.

El profesor Gualberto ha vivido momentos difíciles en sus estadías en el Monumental, fue ayudante de Gustavo Benítez en un camarín complicado en los 90’ y luego el 2009 asumió en un Superclásico tras la salida de Marcelo Pablo Barticciotto de la banca popular. “En Colo-Colo uno está acostumbrado a convivir con la presión, con lo que se habla en el ambiente , a veces son noticias que se lajean de la realidad”.

He pasado por momentos peores y la hemos sobrellevado, estas situaciones que se hablan que generan comentarios, no las he notado en los entrenamientos”, cerró Jara.